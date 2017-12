di Vittorino Bernardi

THIENE - Domani, lunedì 25 dicembre, il padiglione Fieristico di via Vanzetti ospiterà anche quest’anno l’appuntamento, proposto dal Comune tramite l’assessorato ai servizi alla persona e alla famiglia, offerto da, il noto imprenditore della moda, a circa 250 persone, sole e/o in difficoltà economiche. Nata in occasione del Natale 2003 la solidale iniziativa dal 2013 si è estesa anche al giorno di Pasqua, grazie ancora al benefattore Dalla Rovere. A pranzare saranno persone invitate dal Comune su indicazione degli operatori dell’assessorato al sociale, in collaborazione con la Croce rossa, l’associazione Età Serena e le Caritas parrocchiali. Assieme a poveri e disagiati pranzeranno ile l’assessore ai servizi alla persona e alla famiglia Andrea Zorzan che porteranno il saluto e gli auguri della Città, assieme a fra’ Luca Trivellato, parroco dei Cappuccini. «A nome della Città ringrazio di cuore Ambrogio Dalla Rovere per la grande sensibilità dimostrata che - il pensiero di Giovanni Casarotto - permette il concretizzarsi di uno straordinario momento conviviale di sentita e profonda partecipazione». Una quindicina di persone, tra cittadini e volontari della Cri, garantiranno l’assistenza nel corso della giornata e l’animazione nel pomeriggio per i bambini.