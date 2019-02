Pensionata perde il controllo dell’auto e si ribalta nel mezzo della strada

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Per una probabile distrazione una settantenne signora residente in città alla guida di una Ford Fiesta ha provocato unoed è stata trasportata in ospedale. Poco dopo le 15.30 nel percorrere il trafficato viale Trento Trieste in direzione di Magrè, superato l’incrocio con via Venezia la pensionata hadell’auto e con la ruota anteriore destra hapresente sul margine della carreggiata. Per l’urto il mezzo si ènel mezzo della carreggiata e la donna imprigionata all’interno è statae consegnata dolorante per delle contusioni ai sanitari del Suem e condotta al pronto soccorso per le cure del caso. Per i rilievi e la regolazione del traffico è intervenuta la polizia locale Alto Vicentino con due pattuglie.