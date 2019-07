Dissequestrato il cantiere nella galleria di Malo: i lavori possono riprendere

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MALO - E' stato, da parte del, Lorenzo Miazzi, il(Vicenza) lungo la costruenda Superstrada Pedemontana Veneta, chiuso lo scorso 4 luglio scorso nell'ambito di un'indagine sull'utilizzo di materiali non conformi all'appalto. A comunicare la notizia, peraltro già nell'aria da qualche giorno, è stata la Struttura di progetto della Spv, che in una nota, resa nota alla stampa oggi pomeriggio, precisa «che il sequestro è confermato solamente per le aree del cantiere dove sono depositati i materiali contestati, forniti dalle imprese menzionate nel decreto di sequestro come tubi e pozzetti».Rimangono invece attivi altri provvedimenti di sequestro che riguardano altre due inchieste, nello stesso lato di Malo e lato Castelgomberto, dove negli anni scorsi si erano verificati rispettivamente un infortunio mortale sul lavoro e un crollo di materiale. I lavori, precisa la Spv, riprenderanno così come erano in corso fino al 4 luglio. La Regione Veneto, conclude la nota, riconferma la massima disponibilità e collaborazione alla magistratura, al fine della piena chiarezza dei fatti.