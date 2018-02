Schianto tra autocarro e scuolabus con 22 alunni, panico tra i bambini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LONIGO - Urla e paura per un incidente stradale tra unoe un autocarro poco prima delle 13.30 di ieri lungo via Trassegno, al confine con la provincia di Verona. Da parte della polizia intercomunale di Lonigo, intervenuta per i rilievi, sono in corso degli accertamenti peral momento del sinistro. Dalla prima ricostruzione un autocarro Iveco condotto da B.M, 48 anni, residente a Meledo di Sarego e dipendente di un'impresa edile di Saregocon l’autobus addetto al trasporto scolastico del Comune di San Bonifacio. Al momento di incrociarsi nelle opposte direzioni di marcia su via Trassegno, a doppio senso di marcia ma, i due mezzi non sono riusciti ad evitare l’impatto. Paura tra i 22 alunni a bordo dello scuola bus: due sono rimasti contusi. Sul posto sono intervenuti i sanitari delche hanno medicato un bambino di 11 anni che nell’urto ha riportato contusioni, senza trasportarne altri al pronto soccorso.