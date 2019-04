Vento violento e grandine, crolla dal campanile la croce di 40 chili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Giornata da inverno rigido quella odierna nel Vicentino con freddo, pioggia battente e forti raffiche di vento. Paura nel centro di Santorso, dove un vento impetuoso poco dopo le 9 ha abbattuto al suolo da un’altezza di 80 metridavanti al municipio di piazza Aldo Moro, fortunatamente senza provocare feriti. All’interno del tempio si stava officiando il periodico rito del battesimo comunitario. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Schio che hanno transennato l’area in attesa dei necessari lavori per porre in sicurezza la base del campanile a cui era ancorata la croce. Pee la bassa emòeratira della scorsa notte è comparsa la neve, da quota 900 nell'Alto Vicentino e sull’altopiano di Asiago, con importanti accumuli sul monte Grappa. I pompieri di varie stazioni sono intervenuti per liberare strade da ramaglie di piante abbattute dal vento a Bassano, Mussolente, Lonigo, Creazzo e Mason.