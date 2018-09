Cade sulla pista da motocross: batte la testa, grave un 16enne

di Vittorino Bernardi

FARA VICENTINO – Paura nel primo pomeriggio di oggi in localitàper un ragazzo di 16 anni della provincia di Padova sulla pista di motocross in gara per ilorganizzato dal Motoclub Fara Vicentino.Alle 13.30 in fase di partenza il giovane, sotto gli occhi dei genitori presenti tra il pubblico, ha perso in modo autonomo il controllo della sua moto 125 di cilindrata, è caduto e ha sbattuto la testa per restare esanime, con i sanitari presenti alla gara a chiamare l’elisoccorso per un ricovero al San Bortolo di Vicenza. Il giovane, esperto di gare di motocross, con leed è atteso dal Motoclub Fara Vicentino all’del Trofeo Interclub Motocross.