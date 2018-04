Paura nella notte per l’incendio di una lavastoviglie: una donna intossicata

di Vittorino Bernardi

ALONTE - Paura questa notte in un’abitazione inper l’incendio di unache ha provocato il distacco dell’energia elettrica in casa e il ricovero in ospedale per unaper avere respirato del fumo.Attorno alle 3 di oggi la padrona di casa addormentata nel suo letto, nella parte superiore dell’appartamento, si è svegliata all’improvviso per avere avvertitoe dopo avere svegliato marito e figlia ha chiamato il 115.Giunti sul posto i pompieri dellahanno messo in sicurezza l’elettrodomestico, raffreddato dall’uomo di casa che pur al buio è stato abile a limitare l’estensione delle fiamme prima dell’arrivo della squadra del 115.dall’abitazione, le due donne di casa sono state assistite prima dai pompieri e poi dai sanitari del Suem 118, in particolare la più anziana che aveva respirato del fumo: è stata trasportata per controlli in ospedale. Le operazioni di soccorso sono proseguite per un’ora e mezza, con la messa in sicurezza dell’abitazione e ildell’energia elettrica.