Perdita di metano dopo il rifornimento di un bus: paura nell'area di servizio

di Vittorino Bernardi

VICENZA - Per circa 5 ore c’è stataieri sera dalle 19,20 alle 0.30 di oggi 19 febbraio all’interno nell’dove sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza un bus deldi Vicenza, in cui era si è verificata unain una delle cinque bombole subito dopo il rifornimento.L’allarme è stato lanciato poco prima delle 19.30 quando l’autista, ancora all’interno nell’aera di servizio di via Del Sole, ha udito un, segnale diAccorsi con due squadre i vigili del fuoco hanno delimitato l’area e monitorato la situazione, garantendo la sicurezza fino all’arrivo da Mestre del personale del(Nucleare biologico radiologico). Il personale specialistico dopo avere appurato l’impossibilità di bloccare la perdita verificatasi a monte del gruppo valvolare, ha collegato la bombola a una tubazione ausiliaria peril rimanente gas. Una volta concluse tutte le operazioni di messa in sicurezza il bus è stato spostato e portato in rimessa per tutte le verifiche tecniche.