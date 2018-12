Fuga con la 17enne, Tarek al quarto tentativo rimpatriato in Tunisia

VICENZA - E' finita la "fuga" di Tarek: era riuscito ad evitare il rimpatrio per ben tre volte, ma ieri sera il tunisino 21enne, condannato per spaccio e finito alla ribalta delle cronache per la relazione con Angelica, una vicentina di 17 anni, scappata di casa una dozzina di volte per lui, è stato trasferito dal Centro di permanenza di Trapani a quello di Roma.E da Fiumicino, con il timbro delle autorità,è stato imbarcato in serata sul volo aereo e rimpatriato a Tunisi.In settembre il suo aereo aveva avuto un’avaria. A novembre aveva chiesto la protezione internazionale. Pochi giorni fa, infine, il suo a vvocato Gabriele Amodeo aveva bloccato il rimpatrio convincendo le questure di Palermo e Trapani «a prendere tempo per effettuare ulteriori accertamenti».