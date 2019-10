Il passaggio a livello soffoca il quartiere: spunta il progetto di interrare i binari

di Roberto Cervellin

VICENZA -. Due ipotesi per non morire soffocati dallo smog. Due proposte che, dopo anni di polemiche, potrebbero mettere la parola fine al problema del. Rinasce dal progetto didi far passare sottoterra lala speranza di residenti e automobilisti di togliere finalmente il “tappo” che inquina e congestiona la periferiadi Vicenza. Un progetto ancora sulla carta ma che è stato preso in esame dai vertici diRete ferroviaria italiana, in occasione di un recente incontro a Roma con il sindaco, il consigliere comunale, edi Anconetta futuro, il comitato che chiede la soppressione delle sbarre.Per una volta sembrano tutti d'accordo. Archiviati piani come quelli del cavalcavia o dell'interramento di viale Anconetta, sul disegno degli ambientalisti convergono i favori degli abitanti, stanchi di«Ci daranno una risposta a breve», si limita a dire il comitato. «L'interventoveicolare sull'arteria - commenta Rucco - E' in programma un nuovo incontro tra Rfi e comitato per la condivisione del progetto, anche per quanto riguardadella zona». Per ridurre il numero dei veicoli -- si punta infine al prolungamento di via Moro, ovvero della circonvallazione, per spostare parte delle auto che attraversano l'area.