Party di compleanno con "angurie agli alcolici": 16 ragazzi ko, tutti al pronto soccorso

VICENZA - È stata unquello di sabato che sedici ragazzi tra i 16 e i 19 anninella vita: in stato di ubriachezza sono dovuti ricorrere alle cure mediche del San Bortolo o della guardia medica per una scorpacciata di anguria innaffiata di bevande alcoliche. Sabato sera una ventina di amici si sono dati appuntamento in unanel quartiere di San Bortolo per festeggiare il compleanno di tre di loro. Per il periodo estivo tra le cibarie non poteva mancare l’Probabilmente per l’assenza dei genitori del padrone di casa (un 19enne) nel gruppo è scattata l’idea di innaffiare le angurie portate da più di uno di loro con: un mix alcolico “taglia-gambe”. Le rosse fette di cocomero sono state divorate da quasi tutti con effetti pesanti. Alcuni incapaci dihanno trascorso la notte in quella abitazione, altri al rientro a casa in condizioni pietose sono stati accompagnati al pronto soccorso o dalla guardia medica: una ragazza di 16 anni ha sfiorato il. Come riporta il Giornale di Vicenza, passata la sbornia collettiva i tre festeggiati si sono scusati con tutti i genitori, alquanto arrabbiati per la