Partenza col botto per il Marostica Summer festival 2018

di Maria Elena Mancuso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si apre stasera, con il, il. Manifestazione che, giunta alla quarta edizione, è cresciuta sino a diventare uno dei festival più attesi dell'estate.Ad aprire i giochi, stasera alle 21,30, ci sarà quindi la band iconica degli anni '80 capitanata da Jim Kerr. I Simple minds arrivano in Italia dopo l'uscita del nuovo album di inediti "Walk between worlds". Il concerto sarà comunque un'occasione per ripercorrere iTornail tradizionale appuntamento con il. Sarà ancora il maestro, già sulla scacchiera per accompagnare Il Volo e per altre suggestive esibizioni, a dirigere i 55 professori d'orchestra che daranno vita a "Musica è",arriva sulla scacchieraformata da Steve Lukather, Gregg Rolie, Graham Gouldman, Colin Hay, Warren Ham e Gregg Bissonnette.sarà la volta dicon il tour estivo di "d'amore, d'autore", quarantesimo album di inediti del Gianni nazionale.luglio sul palco, talentuosa rivelazione della scuderia di. Il giovane cantautore arriva dopo un tour invernale di tutti sold out per presentare il nuovo album di inediti "Mania".il primodel festival. Torna a Marostica “”, il party anni '90 in una speciale "gold edition"., reduce della vittoria all'ultimo Festival di Sanremo in coppia con Ermal Meta, porta in tour il suo ultimo greatest hits "Parole rumori e anni”.arriva sulla scacchiera il ritmo coinvolgente del musicista spagnolo, reduce del successo del nuovo singolo estivo "La cintura".torna a Marostica. Dopo i due sold out del 2014 e 2015, la città degli scacchi è pronta ancora una volta, ad accogliere i tre tenori Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble.appuntamento imperdibile per gli amanti del musical, in cartellone, la Compagnia della rancia con l'intramontabile successo ""., per chiudere il festival, grazie alla nuova collaborazione con Radio company, arrivano sulla scacchieraper una tappa del “Così sbagliato tour”. La serata, a, aprirà alle 19.30 con l’animazione musicale di Radio Company, cui seguirà il concerto alle 22.00. Dopo ancora daLe prevendite agli eventi sono disponibili on line e nei punti vendita dei circuiti Ticketone e Vivaticket.