Parco giochi vietato agli adulti single. Multe fino a 500 euro, bufera social

VICENZA -? No, grazie.il parco didi Vicenza, che sorge nel quartiere del, sarà off limits per le persone di età compresaA meno che non siano mamme e papà con figli o nonni con i nipoti. In altre parole non potranno accedere gliIl motivo? Troppoe troppoNegli ultimi mesi l'area è stata presa di mira da, sorprese a fare i bisogni all'aperto. Di qui ildell'amministrazione comunale che, con un'firmata dal sindaco Achille Variati, ha deciso di limitare gli ingressi. Le violazioni costeranno care. I trasgressori verranno multati con sanzioniMa suisi è sollevato un polverone. Diversi commenti postati sulla pagina Fb del Comune. «Se vogliodurante la pausa pranzo seduta sulla panchina rischio di prendere la multa?», chiede ironicamente una vicentina. «E'a rendere incivili le persone?», domanda un altro. Osserva infine un genitore: «Il problema non è stato risolto, perché fuori dal parco ci sonodove si siedono soggetti indesiderati».