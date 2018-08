Al parcheggiatore abusivo 1000 euro di multa. Ma sul web: «Li pagherà?»

di Roberto Cervellin

VICENZA - E' stato pizzicato di fronte all'In cambio di una mancia, “aiutava” i vicentini a trovare un posto auto. Per lui una multa record:Nuovo blitz della polizia locale nel park diIl 21 agosto una pattuglia ha effettuato un controllo nell'area che da tempo vede la presenza diA finire nei verbali dei vigili è stato un nigeriano di 37 anni, senza documenti e senza fissa dimora. Per lui, oltre alla sanzione, è scattatoIlnel parcheggio del San Bortolo è stato più volte denunciato dagli automobilisti. Il sindacoha invitato le forze dell'ordine a intensificare l'attività di prevenzione. «Ho chiesto alla polizia locale una particolare attenzione nel contrastaredei parcheggiatori abusivi in zona ospedale - conferma - I passaggi delle pattuglie sono frequenti e i controlli mirati. Ben vengano ledei cittadini».Sì, ma qualche cittadino, sul web, commenta con ironia gli interventi voluti dal Comune. «La multa verrà pagata?», si domanda un vicentino sulla pagina Fb dell'amministrazione di palazzo Trissino. E c'è chi consiglia di allontanare gli stranieri «che stanno tutto il giorno nei parcheggi dei supermercati».