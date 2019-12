Paolo Rossi cittadino onorario di Vicenza: «Ci ha dato lustro nel mondo»

VICENZA - La giunta del Comune di Vicenza ha avviato oggi l'iter per il conferimento della cittadinanza onoraria al calciatore Paolo Rossi. «È una figura di riferimento per il nostro territorio, non solo per le imprese sportive, che hanno portato il nome di Vicenza nel mondo, ma anche per le doti umane del calciatore che ha fatto tanto per la città» ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco.



Nato a Prato e non residente a Vicenza, pur avendoci vissuto per 33 anni, ha legato indissolubilmente il proprio nome alla città, sia come protagonista indiscusso della vita sportiva del capoluogo, che per l'attività di imprenditore e per l'impegno civico. «Una volta terminata la procedura, che vedrà la proposta di conferimento del riconoscimento onorifico transitare dalla giunta alla commissione consiliare e, infine, al consiglio comunale, inviteremo Paolo Rossi a festeggiare in Comune - ha precisato il sindaco -. Come un vero ambasciatore, ha portato il suo talento calcistico e il nome di Vicenza nel mondo, per sempre associati in un binomio che non smette di far sognare chi ama il calcio e ha avuto la fortuna di vederlo giocare».

