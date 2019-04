Tragedia in piscina: muore nuotatore 52enne. Disposta l’autopsia

di Vittorino Bernardi

THIENE - Tragedia poco prima delle 11 di questa nella piscina comunale di via Tevere, dove per un probabile attacco cardiaco ha perso la vita il. Arrivato da solo nel natatorio per un momento di relax, una volta di acqua l’uomo ha accusato un malore e in stato di incoscienza ha provocato l’ansia delle altre persone in acqua che hanno aiutato il bagnino a estrarlo dalla piscina.Inutile è stato è stato il pur rapido utilizzo del defibrillatore da parte del socorritore, come l'intervento dei sanitari del Suem di Santorso che hanno certificato il decesso. Sul posto per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri della vicina compagnia di via Lavarone che hanno atteso da parte del magistrato di turno il nulla osta per la rimozione della salma che saràsottoposta ad autopsia per chiarire la cause del decesso.