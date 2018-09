di Roberto Cervellin

VICENZA - Dal pane con farina dia quello di segale, dai grani duri al farro. Ma anche focacce e dolci. Tutti sfornati dalle mani ormai esperte dei ragazzi deldi Vicenza. Ragazzi con problemi familiari accolti nella struttura, impegnata da tempo nel recupero e nell'inserimento sociale dei giovani in difficoltà.In, nel cuore di Vicenza, è stato inaugurato ilpunto vendita. Sì perché “” - così si chiama in negozio - è aperto anche sotto lae in, proprio vicino al Villaggio. Il nuovo locale si trova di fronte alla parrocchia dei. «Quando nel 2015 abbiamo intrapreso questa avventura, pensando alla costruzione di una cooperativa sociale, avevamo in mente qualcosa di piccolo - osserva la direttrice- Negli anni il gruppo ha messo grande energia nel progetto, facendolo lievitare proprio come fa la pasta madre con le nostre pagnotte».“Pane quotidiano”, infatti, porta la firma della cooperativa, startup del Villaggio Sos nata per dare undelle comunità familiari. «Tanti ex ragazzi hanno avuto la loro prima esperienza di lavoro in negozio - aggiunge Moro - Da un anno siamo il primo forno della città a vantare il marchio di qualità della Regione».