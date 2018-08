Palestra intitolata a monsignor Nervo, fondatore della Caritas

di Roberto Lazzarato

VALBRENTA. Nel centenario della nascita ilha intitolato al suo illustre concittadino, la palestra comunale. Nell’occasione è stata scoperta una targa con le tappe principali della vita di mons. Nervo al quale, pochi mesi fa, è anche stato intitolato, da parte dell’Unità Pastorale Medio Brenta, l’edificio parrocchiale, restaurato da parte di numerosi volontari, destinato alla, all’accoglienza e alle varie iniziative in campo sociale.Nato durante il profugato nel 1918 a Casalpusterlengo, dove i genitori di Solagna si trovavano in seguito all’esodo forzato dalla Valbrenta durante la, mons. Nervo nel 1951 istituì laa Padova. Nel 1964 ha dato il via alla, della quale era presidente onorario ed è stato ilMons. Nervo ha ricevuto la laurea honoris causa in Economia e Commercio a Udine, nel 1996, per il suoed in Scienze dell'Educazione, a Padova, nel 2003. Nello stesso anno il consiglio comunale di Solagna conferì a mons. Nervo la «ed il titolo di, per l'alto apostolato svolto in campo sociale e pedagogico».«Mons. Nervo - ricorda Roberta Campana, dell’Unità Pastorale - simboleggia il tramite fra il mondo dei giovani rappresentato dalla palestra e quello degli anziani e i bisognosi identificato nell’attività della mensa di solidarietà, due mondi che lo hanno visto in prima linea con il suo impegno civile e sociale».In occasione della tradizionale festività dell’8 dicembre, sempre a Solagna, sarà allestita anche una mostra fotografica su mons. Nervo.