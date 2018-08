Padre e figlio con un escavatore rubano piante in un giardino privato

di Vittorino Bernardi

LONGARE - I carabinieri della locale stazione di via Ponte di Costozza a conclusione di un’attività di indagine hanno denunciatoin stato di libertà per il reato diin abitazione., rispettivamente padre e figlio residenti a Brogliano: a bordo di unsi sono introdotti a Trissino nel giardino nell’abitazione della ex coniuge e madre affidata in custodia all’Istituto Vendite Giudiziarie. Padre e figlio hanno asportatoper un danno quantificato in circa 4 mila euro.Gli altri due denunciati:che domiciliato a Tezze sul Brenta in un’abitazione sottoposta a pignoramento e affidata in custodia all’Istituto Vendite Giudiziarie di Longare prima di lasciarla ha asportato dei beni mobili per rendersi, e A.J. 40enne del Bangladesh che domiciliato a Montecchio Maggiore in un’abitazione sottoposta a pignoramento e affidata in custodia all’Istituto Vendite Giudiziarie di Longare prima di lasciarla ha asportato la caldaia per rendersi irreperibile.