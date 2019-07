Oxygen Bassano, prima storica vittoria: l'Under 14 è Campione d'Italia

di Francesco Bordignon

. Grandissima soddisfazione per l’che, a Porto San Giorgio, si è aggiudicata le Finali Nazionali di categoria diventando, per. Un traguardo storico, tanto cercato dal nuovo corso della palla a spicchi bassanese, che tanto ha puntato sulle giovanili creando una delle cantere più importanti della nazione (basta pensare che solo i bluargento e Varese hanno portato tutte le squadre giovanili alle Finali).Una vittoria sfiorata in più occasioni, con la sconfitta in tre finali sempre contro la Stella Azzura Roma , ma finalmente arrivata condall’ex capitano della prima squadra e ora. Gli Under 14 hanno ottenuto successi su successi, dopo aver portato a casa il(European Youth Basketball League) battendo anche squadroni come CSKA Mosca e Zalgiris Kaunas, i ragazzi del Gallo non hanno fallito l’obbiettivo primario, vincere la competizione Nazionale, con ilin una partita punto a punto, terminata, che al rientro dalla trasferta troverà anche una delegazione della, la associazione di minibasket da cui molti dei talenti sono usciti, a festeggiare la vittoria, applausi anche dalche fin dall’inizio ha creduto in questo nuovo corso, puntare forte sulle giovanili e far crescere i talenti.Talenti che si sono affermati anche individualmente, con(votato come numero uno della sua annata dai siti specialistici) enel miglior quintetto della manifestazione;invece. "Prima di tutto voglio fare i complimenti agli avversari, squadra molto tosta che ci ha messo in difficoltà – spiega il "Gallo" nell’intervista post partita - siamo molto felici, è il primo trofeo nazionale della nostra società. Chi voglio ringraziare? Tutti i ragazzi, lo staff, la società. Godiamoci questo risultato veramente importante”.A Bassano è arrivato il primo titolo Nazionale, il primo timbro che certifica il lavoro fatto. A Bassano, oggi, si festeggia.