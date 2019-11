Ospedale Santorso: inaugurata risonanza magnetica di ultima generazione

di Roberto Lazzarato

SANTORSO/BASSANO. Oggi è stata inaugurata una. Il macchinario, finanziato dalla Regione con 1 milione 150 mila euro, potenzierà l’attività di un reparto che, già oggi, eroga, delle quali quasi«Santorso e Bassano sono due ospedali spoke della rete del Veneto. Per questo hanno e avranno», ha garantito l’assessora regionale, intervenuta all’inaugurazione, presenti, tra gli altri, la presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Ulss 7 Pedemontana, Elena Pavan, il presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto 2 dell’Ulss, Franco Balzi, sindaci e consiglieri regionali del territorio, il commissario dell’Ulss 7, Bortolo Simoni, il primario della Radiologia, Vincenzo Iurilli.«Qui come in tutto il Veneto - ha ribadito la Lanzarin - proseguiamo nella politica dialla quale riserviamo anche quest’anno una disponibilità finanziaria dicomplessivi perché, con il personale sanitario che ringrazio di cuore per gli sforzi che sta facendo in questo momento di carenza generalizzata, le.»In merito alla, preoccupazione emersa anche per Santorso, durante l’incontro l’assessora ha ripercorso le numerose iniziative a livello regionale e nazionale messe in atto dalla giunta Zaia annunciando, ad esempio, che a breve ci sarà un nuovo importantein tema di inserimento nella rete ospedaliera anche degli specializzandi agli ultimi anni del loro percorso.«La via maestra - ha concluso la Lanzarin – è quella del, ma si tratta di un percorso che richiede da 4 a 5 anni per entrare a regime, mentre l’emergenza è oggi stesso. Per questo stiamo percorrendo anche la strada dell’inserimento, dopo la debita formazione, dei medici laureati e abilitati ma non ancora specializzati (i due bandi attivati per Pronto Soccorso e Medicina e Geriatria hanno raccolto 524 adesioni). Senza contare che prosegue senza sosta anche l’attività di Azienda Zero nell’. Entro dicembre ne partiranno per altri».