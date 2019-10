Orientamento scolastico per valorizzare i percorsi tecnici e professionali

di Roberto Lazzarato

BASSANO. Agrande affluenza di pubblico a ‘’, un grande spazio dedicato alla conoscenza dell’offerta formativa del comprensorio, ma anche alla discussione, al dibattito e alla ricerca, con studenti, scuole ed aziende protagonisti dell’appuntamento espositivo.L’iniziativa promossa dal comune di Bassano e dalla Rete Territoriale delle scuole di Bassano ed Asiago ha per. Una vetrina dell’istruzione che, sotto il titolo di ‘’, offre la possibilità di trovare in un’unica sede tutte le opportunità offerte ai ragazzi:. Un’occasione colta da molti considerata la grande affluenza di pubblico riscontrata sia per gli studenti ancora alla ricerca di indirizzare il loro futuro, sia per le loro famiglie, ma anche un’opportunità unica per chi la scelta l’abbia già fatta e voglia conoscere da vicino la scuola che andrà a frequentare.Fra le numerose iniziative che il mondo della scuola dedica in queste settimane all’orientamento scolastico e professionale, l’assessora regionale alla scuolaha scelto l’Expo di Bassano per fare il punto sul lavoro degli ambiti territoriali, valorizzare le iniziative locali di scuole, categorie economiche ed istituzioni e promuovere il«In questi anni - sottolinea l’assessora - la Regione Veneto ha scelto di investire nell’orientamento e di programmaree iniziative territoriali perché è apparsa chiara l’esigenza di informare, in particolare le famiglie, sulle opportunità esistenti nel territorio veneto. Ci sonoche incontrano un potenziale molto ampio di esigenze formative, che si traducono poi in risposte verso il mondo del lavoro.» L’assessora si è soffermata in particolare nell’ambito dell’istruzione professionale e tecnica e dei centri di formazione professionale, sottolineando come questo segmento formativo sia esattamente ciò che il tessuto produttivo chiede.«Dalla, alla, supportata dal collegio dei geometri e architetti, ho avuto modo di- aggiunge Donazzan. – Ho riscontrato una bella risposta alle famiglie che hanno come prima preoccupazione il futuro lavorativo dei propri ragazzi.»Le iniziative di orientamento nel Bassanese rientrano nel più ampio progetto regionale '', che mette, fornendo a studenti, famiglie e scuole un accesso web interattivo.«Il portale informativo Orientati.org - conclude la Donazzan - offre risposte puntuali, in tutto il territorio regionale, alle esigenze deidel ciclo secondario superiore e delle loro famiglie di scegliere un percorso formativo e un progetto di vita adeguato alle proprie capacità/aspettative e alle opportunità del mondo del mondo del lavoro. E’ inoltre, per ridurre la dispersione scolastica, evitare gli insuccessi e favorire l’incontro tra le esigenze del mondo produttivo e quelle di realizzazione personale e occupazione coerente con le proprie aspettative.»