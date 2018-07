"Botto" all'incrocio: due uomini incastrati nella Golf, sono gravissimi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORGIANO - E' diil bilancio di unavvenuto alle 12.15 di oggi all’incrocio tra Strada San Feliciano e Teonghio nel comune di Orgiano, nell'area dei colli Berici, che ha visto coinvolti due mezzi, uno dei quali non avrebbe rispettato lo stop.La squadra dei vigili del fuoco di Lonigo, intervenuta sul posto, haed estratto dalla Volkswagen Golf, finita contro un platano e il muro di una casa dopo una paurosa carambola, l’autista e il passeggero, che erano rimasti incastrati: entrambi sono stati stabilizzati sul posto dal personale del Suem 118 per essere portati in ospedale a Vicenza, dalle due ambulanze intervenute da Lonigo e Noventa Vicentina. Illeso invece l’autista del Land Rover Discovery, l'altra auto coinvolta nel sinistro.La polizia locale di Barbarano Vicentino ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminati dopo circa un’ora.