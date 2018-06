Operaio padovano si taglia l'addome con una smerigliatrice

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TEZZE SUL BRENTA – Graveieri mattina alle Officine Martini di via Matteotti, azienda che opera nella riparazione e vendita di veicoli Scania: l’, residente a, si è ferito all'addome con un profondo taglio. Il giovane impegnato a levigare la carrozzeria della cabina di un mezzo pesante si è ferito al ventre con unaIl 21enne ha urlato aiuto: sono intervenuti dei colleghi e i titolari dell’azienda che nell’attesa dei sanitari sono riusciti ala ferita. Trasportato al San Bassiano di Bassano del Grappa l’operaio è stato suturato con un intervento d’urgenza. Fortunatamente il taglio, pur profondo, non ha leso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Rosà per i rilievi del caso e i tecnici dello Spisal per stabilire la dinamica dell’infortunio.