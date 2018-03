Malore in azienda, operaio di 40 anni muore mentre lavora in magazzino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTICELLO CONTE OTTO - Tragedia nel pomeriggio di ieri all’interno dell’di via Capitello 13, specializzata nella produzione di porte. Il dipendente Fabio Ricci, 40 anni, colto da malore all’interno del magazzino è statoda un compagno di lavoro attorno alle 15.30. La chiamata al 118 è stata immediata, come rapido l’intervento dei sanitari del San Bortolo che hanno praticato più volte lesull’operaio per intubarlo e trasportarlo in condizioni disperate all’ospedale a Vicenza, dove è spirato poco dopo l’arrivo, per probabile infarto. L’uomo abitava a Grumolo delle Abbadesse con moglie e due figli. Per i rilievi del caso sul posto sono giunti i carabinieri di Dueville e gli ispettori, anche se pare certo il decesso sia dovuto ae non a infortunio/incidente.