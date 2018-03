Operaio manutentore sfonda un lucernario e cade da quasi 10 metri: è gravissimo

di Vittorino Bernardi

THIENE - Gravissimoquesta mattina alladi via dell'Industria 25. Poco dopo le 9.30 un operaio di nazionalità straniera, dipendente di un’azienda del Bassanese, nell’effettuare dei lavori di manutenzione del tetto è caduto da un’altezzariportando gravissime contusioni. Dalla prima ricostruzione effettuata dei carabinieri delintervenuti sul posto per condurre le indagini assieme ai tecnici dello, l’uomo ha messo un piede suche ha ceduto sotto il suo peso. La caduta è stataper l’operaio: soccorso prima da alcuni dipendenti dell’azienda e subito dopo dai sanitari del Suem di Santorso è stato ricoverato in condizioni disperate all’ospedale di Vicenza. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri e dello Spisal per definire nei particolari la dinamica del grave infortunio sul lavoro.