Operaio infedele sorpreso a rubare in azienda di notte con il padre

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Undi 39 anni è stato denunciato per furto nella sua azienda di lavorazione metalli dai carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di via Maraschin: questa notte è stato colto in flagranza di reato in compagnia del padre di 64 anni. Il titolare dell’azienda dopo strani ammanchi, condivisi da altri operai, ha espresso ai carabinieri del capitano Jacopo Mattone i sospetti sul suo dipendente I.F., classe ’80. I carabinieri questa notte hanno colto nel segno: appostati all’interno dell’azienda hanno sorpreso I.F., affiancato dal padre N.F., 64enne, ad asportare piastre in acciaio e ritagli di tubazioni per un valore complessivo di un migliaio di euro. Figlio e padre sono stati denunciati per furto in stato di libertà. La merce sottratta è stata restituita al legittimo proprietario.Per l’operaio si profila, a norme contrattuali, il licenziamento immediato.