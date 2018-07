Operaio di un mobilificio si amputa tre dita con la sega circolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMANO D'EZZELINO – Grave infortunio sul lavoro ieri mattina all’interno del mobilificio Giemme Stile S.p.a. di via del Torrione 16, dove un operaio di 53 anni lavorando a unasi èdella mano sinistra. Poco dopo le 8 di ieri Pietro Tosin di Bassano del Grappa al lavoro su alcuni pezzi di legno sopra un attrezzato bacone, per cause in corso di accertamento da parte dei tecnici dello Spisal, è statoalla mano sinistra. L’azione rapida ha comportato l’di tre dita. L’operaio è stato soccorso dai colleghi che hanno tamponato l'emorragia. I sanitari del Suem giunti sul posto dopo avere stabilizzato l’infortunato l’hanno trasportato al San Bassiano da dove inè stato trasferito all'ospedale Borgo Trento di Verona e successivamente in una clinica specializzata dove nel pomeriggio è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico didella mano.