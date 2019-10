“Ogni cuore conta. Soprattutto il tuo”: una giornata sullo scompenso cardiaco

di Roberto Cervellin

BASSANO DEL GRAPPA - E'tra gli over 65 anni. Ma in pochi lo conoscono. E soprattuttoLoai raggi X. Ildalle 9.30 in poi, nella sala riunioni deldi Bassano del Grappa sono previsti incontri con medici e specialisti, i quali spiegheranno a pazienti e interessati gli effetti della patologia che, solo in Italia, registra quasi”, il nome della campagna di sensibilizzazione che toccherà una quindicina di comuni, tra cui, come detto, la città del Grappa. Presenti all'appuntamento del San Bassiano, tra gli altri,«Obiettivi dell'iniziativa - spiegano i promotori - sono quelli di riconoscere i sintomi, imparare a gestire la condizione di paziente non sottovalutando la progressione della malattia». Aggiunge Chirillo: «Lo scompenso cardiaco è una sindrome clinica complessa in cui ilin misura adeguata. Grazie al progresso delle terapie, noi specialisti abbiamo a disposizioneefficaci per il trattamento precoce dello scompenso». Informazioni su www.facebook.com/AscoltailTuoBattitoITA.