Nuovo successo di Pove del Grappa contro Grottaferrata alla Prova del cuoco

di Roberto Lazzarato

VALBRENTA. Un nuovo successo dei piatti della cucina veneta, in questa occasione nella gara contro il Lazio, alla, lo show culinario di Rai1, condotto da Antonella Clerici, grazie agli chef di. Nella sfida delgli chef della Valbrenta,, si sono aggiudicati la gara contro le rappresentanti del Lazio diUna lunga serie di successi, quindi, per Pove del Grappa che, in rappresentanza del Veneto, aveva già sconfitto l’Emilia Romagna che aveva schierato Compiano (Parma), la Lombardia con Mantova, la Puglia con Martina Franca e ora anche il Lazio con Grottaferrata.Le cuoche laziali di Grottaferrata hanno presentato le invitanti «» con asparagi selvatici e i prodotti tipici della terra laziale, che nulla hanno potuto contro l’ottima performance di Zen e Del Pastro che hanno rivisitato un’antica ricetta della cucina veneta, le «»: tagliatelle di seppia scottate con il prosecco, con salsa di pomodoro, basilico, olio extravergine di oliva di Pove del Grappa ed una cialda di polenta con farina gialla e formaggio Asiago stravecchio, il tutto guarnito con un corallo realizzato con il nero di seppia.Gli chef del Veneto sono idi questa edizione del Campanile Italiano e rientrano nel lotto deiche, dalla prossima settimana, si contenderanno il titolo finale.