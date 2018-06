Nuovo serbatoio per alimentare l’Altopiano dall’Oliero

di Roberto Lazzarato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALBRENTA/ALTOPIANO. Maggiore disponibilità per l’e, in caso di necessità, anche dell’area bassanese, grazie alinaugurato questa mattina, alla presenza dei sindaci dei comuni interessati, dirigenza e tecnici di Etra.L’impianto di Oliero, costruito nei primi anni ’70, è ile serve tutte le utenze dell’Altopiano di Asiago, nel caso in cui le sorgenti in quota non riescano a soddisfare la richiesta d’acqua. Nei periodi in cui non è necessario pompare l’acqua verso l’Altopiano, mette a disposizione l’acqua dei serbatoi anche per il. L’acqua proveniente dalle, che sgorga dalle famose Grotte, filtrata e potabilizzata, è sollevata sino all’attraverso un impianto di rilancio che copre un dislivello di circa 1000 metri.L’opera è stata realizzata con particolare attenzione al contenimento del rumore delle pompe in azione, oltre agli aspetti paesaggistici, trovandosi in una zona di particolare rilievo alla confluenza tra il fiume Brenta e l’Oliero, salvaguardando inoltre gli elementi che caratterizzano il paesaggio terrazzato.«L’opera del valore di 1,5 milioni di euro interamente a carico di Etra - ha spiegato Andrea Levorato, presidente del consiglio di gestione -, inserendo la centrale nella rete acquedottistica dell’Alto Vicentino».