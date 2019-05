Modifica illegalmente una carabina calibro 9: pensionato nei guai

di Vittorino Bernardi

BRENDOLA - Un 69enne residente in paese appassionato di armi è finito nei guai con la giustizia. Nel corso di un controllo di routine finalizzato a verificare la corretta custodia delle armi nella disponibilità dei cittadini i carabinieri della locale stazione ieri mattina 25 maggio hanno fatto visita al pensionato G.C., trovato in possesso di una carabina calibro 9, regolarmente detenuta, alla quale aveva tagliato parte della canna: operazione assolutamente vietata.È da capire il motivo per l’operazione compiuta sull’arma da parte del pensionato. La carabina è stata sequestrata e posta a disposizione dell’autorità giudiziaria che, a seguito dell’informativa dei carabinieri, valuterà i provvedimenti da adottare nei confronti del pensionato.