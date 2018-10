Due escursionisti “distratti” sbagliano percorso in ferrata e rischiano grosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECOARO TERME - Ennesimo episodio di escursionisti in montagna. Oggi 3 ottobre attorno alle 12 i gestori del rifugio Cesare Battisti di località Gazza hanno allertato il soccorso alpino di Recoaro-Valdagno per il recupero di due escursionisti caduti in difficoltà lungo la. I due protagonisti sono M.R. 50enne die A.C. 47enne diche nel percorrere nel tragitto di rientro alla loro auto hanno sbagliato il percorso, tanto da trovarsi bloccati,a scendere per la presenza di pericolosi salti di roccia. In contatto telefonico con il Soccorso alpino i due amici sono stati raggiunti dai volontari del Soccorso alpino che una volta assicurati con delle corde li hanno calati sul primo sentiero e accompagnati alla loro auto per ilrineo alle loro case.