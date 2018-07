In montagna di notte per vedere l'eclissi di Luna: si distorce la caviglia

di Vittorino Bernardi

VALDAGNO - Doppio intervento, oggi, del Soccorso alpino del. Il primo poco dopo mezzanotte per soccorrere a, a quota 1.600, un uomo che in escursione notturna per assistere allo spettacolo della” ha messo male un piede per procurarsi una probabile distorsione a una caviglia. Soccorso è stato caricato su una barella ei fino all’auto di servizio e accompagnato al pronto soccorso del San Lorenzo per le cure del caso. Poco prima di mezzogiorno il secondo intervento. Su chiamata del 118si sono precipitati presso ladove una donna di 68 anni era stata colta da malore. Giunti sul posto hanno caricato su una barellatrasportata lungo gli scalini per circa 300 metri fino alla strada e caricata nell'ambulanza per il ricovero in ospedale.