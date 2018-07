La comunità laica e sociale/religiosa commemora la scomparsa di Pietro Cacciavillan

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - La duplice comunità scledense laica e sociale/religiosa da ieri è in rispettoso silenzio per la scomparsa diche si è spento ieri all’età di 80 anni, piegato da una malattia contro la qualche ha convissuto e combattuto con sincera fede per lungo tempo. Laureato in Sociologia, Pietro Cacciavillan, a lungo presidente dell’, è stato un esponente di punta della; chiusa negli anni Novanta l’esperienza di assessore nella giunta del sindaco Giuseppe Berlato Sella ha assunto fino al 2002 l’incarico di. È fratello del 92enne cardinale Agostino Cacciavillan. Il sig. Pietro ha lasciato la moglie Luigia, i figli Maria e Paolo, nipoti e fratelli. Le esequie saranno celebrate allenel duomo di San Pietro apostolo, dove domani (domenica) saràal termine della messa delle 18.30.