Addetto alla sicurezza blocca un ladro seriale di biciclette

di Vittorino Bernardi

THIENE – Un addetto aldel centro commerciale Carrefour, animato da un, ha assicurato alla giustizia un ladro di biciclette seriale: mercoledì 11 maggio era stato informato da E.M., 29enne thienese, di avere subito il furto della propriadel valore di 1.500 euro parcheggiata all’esterno e assicurata con una catena in una rastrelliera. Osservati i filmati della videosorveglianza l’addetto aveva notato un giovane tranciare la catena e appropriasi della due ruote. Sabato pomeriggio, arrivato in auto nel parcheggio per iniziare il turno pomeridiano, lo stesso addetto alla sicurezza ha notatoarmeggiare su una bicicletta da donna "City Bike” di colore bianco del valore di 100 euro, estrarre da una tasca dei pantaloni una tronchesi e tranciare il cavo di acciaio con la quale era stata assicurata alla rastrelliera. In velocità d’azione ha avvisato un collega al lavoro e con il suo aiutoe chiesto l'intervento della polizia locale Nordest Vicentino. La pattuglia intervenuta sul posto ha identificato l'autore del reato in Mirel Mageljas, 28enne di origine bosniaca residente a Sarcedo,. Arrestato, sarà arrestato sarà processato lunedì 1 ottobre.