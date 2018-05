Provoca un incidente e fugge: era senza patente, maxi multa di 5.600 euro

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANDRIGO – La voglia di correre in auto èal 36enne L.Z. di Pozzoleone: con lanel 2013 alle 13 di ieri lungo via Monte Grappa in uno spericolato sorpasso, a pochi metri dalla stazione degli autobus, ha strusciato due auto provenienti dalle opposte direzioni e si è. Probabilmente impaurito dalle conseguenze del sinistro per depistare le ricerche il pirata della strada ha smontato dalla propria auto e portato in una carrozzeria gliper farli riverniciare.Per i rilievi è intervenuto il locale distaccamento dellaDagli accertamenti effettuati gli agenti del comandante Giovanni Scarpellini sono statiquasi subito in L.Z. il pirata. Convocato presso gli uffici del distaccamento di Sandrigo e messo davanti a dati inconfutabili il 36enne haprima di ammettere le proprie responsabilità:. Oltre al fermo amministrativo della propria auto e l’obbligo di risarcire i danni agli altri due due automobilisti coinvolti L.Z. è stato sanzionato per 5.600 euro.