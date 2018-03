Dalla fusione Carrè-Chiuppano nascerà il nuovo comune di Colbregonza

di Vittorino Bernardi

CARRE’/CHIUPPANO – Tra il 12 e il 23 marzo i cittadini di(3.650 abitanti per 8,7 kmq di superficie) e della più piccola(2.650 anime su 4,7 kmq) sono stati invitati dai rispettivi sindacia decidere in unail nome tra le 4 opzioni in lizza: Bregonza, Carpàno, Colbregonza e Carrè-Chiuppano da assegnare al Comune chedalla fusione delle due realtà, attraverso un referendum.Lo spoglio delle schede è statoe l’esito è stato netto sia a Carrè che a Chiuppano, piccole realtà dell’Alto Vicentino. Ha votato in verità poco meno del 14% del corpo elettorale: 718 persone (453 a Carrè e 265 a Chiuppano). Delle opzioni proposte447 preferenze (284 Carrè e 163 Chiuppano), seguita con il 12,68% da Bregonza 90 preferenze (40+50), Carpàno con il 9,86% 70 preferenze (45+25), Carrè-Chiuppano con il 9,86% 70 preferenze (58+12), voti dispersi 4,65% 33 (20+13). Schede bianche e nulle 8 (6+2).La denominazione di Colbregonza verrà presentata in Regione per accelerare l’iter di legge. Nei prossimi mesi i due Comuni organizzeranno incontri pubblici informativi sul tema della fusione, pubblicheranno brochure informative e apriranno un’apposita pagina Facebook. La fusione produrrà unal nuovo Comune: contributi straordinari, esenzioni e agevolazioni da vincoli legislativi.