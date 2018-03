Vigilante spara un colpo di pistola e sventa un assalto a Bottega Veneta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALTAVILLA VICENTINA - Assalto fallito alla succursale di Bottega Veneta di via Piave, in zona industriale, con un tentativo die unopoco prima delle 4.30 di ieri.Ladei Rangers del gruppo Battistolli impegnata nel consueto giro di perlustrazione presso la Burgo Group in via Piave ha scorto all’improvviso, nel buio della notte,impegnate a rovesciare cassonetti per realizzare un blocco stradale. Scoperti, i malviventi ahanno impugnato degli estintori e si sono scagliati contro il vigilante sceso in strada, spruzzandogli contro il contenuto e lanciandoli poi con forza con l’intenzione di ferirlo, circondandolo. In quelle condizioni di pericolo il ranger di 46 anni ha estratto la pistola di servizio e ha. I quattro si sono dati alla fuga imboccando viale Isonzo a bordo di un furgone di colore bianco, per lasciare sul posto unaSul posto sono giunte altre due pattuglie del gruppo Battistolli eper pattugliare le principali vie di fuga e bloccare i criminali prima di una loro fuga definitiva. Alle 5.30 è stato rilevato unoe nel guardrail della, da dove sono passati i quattro banditi che hanno preso la direzione di Verona. La caccia al furgone bianco è ancora in atto. Con freddezza e prontezza d’azione la pattuglia V5 Rangers haal Gruppo Bottega Veneta.