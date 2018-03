Fugge da casa per una settimana: 17enne era nascosto a casa di un amico

BASSANO DEL GRAPPA - Una coppia di genitori residente in città ha vissuto una settimana di angoscia per la scomparsa del figlio 17enne. La notizia non è stata resa pubblica per espressa volontà dei genitori che martedì 27 febbraio hanno denunciato in commissariato la scomparsa il giorno prima del figlio, da tempo irrequieto e ribelle. Gli agenti del vicequestore David De Leo con discrezione hanno ascoltato decine di amici del ragazzo che aveva lasciato a casa il cellulare, senza ottenere indicazioni utili a rintracciarlo. Da Bassano gli agenti si sono spostati ad Asiago concentrando le ricerche nell'istituto superiore frequentato dallo scomparso: nell’ascolto dei docenti sono risaliti a un giovane residente in paese. Alla visita domiciliare di venerdì 2 marzo i genitori dell’asiaghese alla vista delle divise sono stati colti da lieve malore, perché all’oscuro che il 17enne che ospitavano da qualche giorno, come amico del figlio, era scappato da casa. Gli agenti hanno prelevato il giovane bassanese e accompagnato in commissariato, dove ha incontrato i genitori per il rientro a casa.

Mercoledì 7 Marzo 2018, 10:25