Nuovo comandante per la compagnia carabinieri: Jacopo Mattone di 29 anni

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Da ieri 20 settembre ladi via Maraschin ha un nuovo comandante, è il capitanoche ha sostituito il maggiore Vincenzo Gardin, trasferito a Vipiteno. Nato a Roma ildopo il diploma di maturità scientifica alla Scuola militare Teulié di Milano Jacopo Mattone ha frequentato nel biennio 2008-10 il 190. corso “Audacia” all’Accademia militare di Modena. Promosso sottotenente in servizio permanente effettivo ha completato nel triennio successivo il corso di formazione tecnico professionale alla Scuola ufficiali carabinieri di Roma conseguendo nel 2013 la laurea in Giurisprudenza. I primi incarichi al Comando della C.I.O. del 3. Reggimento “Lombardia” di Milano e al Comando di un Plotone del 4. Reggimento Carabinieri a Cavallo a Roma. Arriva al comando della compagnia di Schio al termine di un triennio di comando del Nucleo Operativo e Radiomobile di, territorio ad altissimo indice di criminalità. Jacopo Mattone è stato presentato ieri al comando provinciale di Vicenza dal. «È prioritario il controllo del territorio per prevenire - le prime parole del capitano Mattone - i reati. Incrementare la sorveglianza, è questa la prima arma di controllo per prevenire i fenomeni di delinquenza. Sugli ultimi casi di criminalità in centro (le aggressioni delle baby gang ndr) stiamo mettendo in campo provvedimenti, anche giudiziari».IlValter Orsi ha salutato così il capitano Jacopo Mattone. «Un benvenuto al nuovo Comandante della compagnia dei carabinieri. Auspico la massima collaborazione perchè ciò che è accaduto ultimamente in città non è sopportabile; lavorare insieme per ridare serenità ai nostri concittadini è, e sarà sempre, una delle mie priorità».