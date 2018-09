Ennesimo colpo per la nomade che da vent'anni ruba nelle case

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANTORSO - Nella serata di ieri 3 settembre ha collezionato l’ennesima denuncia laGloria Helt. La donna, nota alle forze dell’ordine per una lunga serie di reati compiuti assieme a familiari nel corso dell’ultimo ventennio e più, nella serata di ieri insi è introdotta nell’appartamento di una signora di. Accortasi dell’intrusione la pensionata ha urlato aiuto: è stata sentita da alcuni operai edili impegnati nei pressi che hanno telefonato al 112 e soccorso l’anziana in forte stato di agitazione. La pattuglia dei carabinieri di Piovene Rocchette intervenuta rapidamente ha bloccato e arrestatoche questa mattina in tribunale a Vicenza nel rito direttissimo è stata condannata alla misura cautelare degli arresti domiciliari.