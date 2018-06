Piscine comunali, cambio gestione: subentra Sport Management

di Maria Elena Mancuso

MAROSTICA - Sarà la società veronese "" a prendere il posto di Rari Nantes nellamarosticensi.Fondata nel 1987 e divenuta Società per azioni nel 2010, l'azienda veronesesportive pubbliche in Italia, sei delle quali in Veneto: tre, Thiene, Montecchio Maggiore e adesso Marostica, in provincia di Vicenza.Come previsto dal bando d'appalto,stipulato con Sport management, al termine del quale, la nuova amministrazione, deciderà come muoversi per la gestione degli impianti comunali.Fissato intanto aper la struttura di Via Ravenna, poi l'impianto resterà chiuso per un periodo di tempo indefinito, almeno un paio di settimane ipotizzano i dipendenti, per permettere il passaggio di consegne e l'insediamento della nuova gestione.«Da parte nostra - fa sapere il sindaco Matteo Mozzo -. Siamo molto fiduciosi in merito a questa nuova collaborazione, e contiamo sulla professionalità del gruppo per rilanciare la struttura comunale, in vista di un piano futuro che l'amministrazione elaborerà con cura nei mesi a venire».