Assalto notturno alla Staff con sei veicoli: razzia di vestiti e capi firmati

NOVENTA VICENTINA - E', secondo una prima stima, il furto di vestiti e capi griffati compiuto all'alba di oggi, poco prima delle 5, al deposito dell'azienda. Ad entrare in azione, secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri, unache secondo un piano studiato nei particolari, è giunta sul posto utilizzando quattro autovetture e due furgoni: dopo aver abbattutodue cancellate i malviventi si sono introdotti nel cortile, e dopo aver forzato una porta basculante, sono entrati nel deposito asportando diverse centinaia di capi di abbigliamento di varie marche, dileguandosi con tre veicoli ed abbandonando sul posto i restanti mezzi per l’immediato sopraggiungere delle forze dell'ordine.Sul posto, in seguito dell’attivazione del sistema di allarme, sono intervenute le pattuglie delle stazioni di Campiglia dei Berici e di Sossano, assieme al personale della vigilanza privata, ma i ladri erano già fuggiti. Il danno è in corso di quantificazione e le indagini sono portate avanti dai carabinieri della stazione di Noventa Vicentina e della sezione operativa della compagnia di Vicenza, che stanno visionando le