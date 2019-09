di Luca Pozza

NOVE - E' di, il bilancio di unavvenuto nel primo pomeriggio di oggi in via Rivarotta a Nove. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, che ha eseguito i rilievi, si sono scontrati frontalmente un furgone e una Citroel Puriel: ad avere la peggio è stata la passeggera dell'auto che è rimasta incastrata tra le lamiere dell'auto, andata quasi distrutta.Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Bassano che ha estratto la donna, poi presa in cura dal personale del Suem 118. Gli stessi sanitari hanno poi soccorso il conducente dell'auto e le due persone a bordo del veicolo commerciale: tutti e quattro i feriti sono stati trasportati in ambulanza all'Nello stesso comprensorio bassanese, i vigili del fuoco, sempre nel primo pomeriggio odierno, sono intervenuti a Bassano, in via Ca' Cornaro angolo Monte Grappa, per lo scontro tra due auto. La squadra ha messo in sicurezza le due auto, mentre i due conducenti erano già stati presi in cura dal personale del Suem 118 per essere trasferiti in pronto soccorso: le loro condizioni non sarebbero gravi.