Notte d'oro per la fiera del lusso con feste chic, concerti e musei a 5 euro

di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Pizza “in the piazza”,nella terrazza della basilica, musei aaperti fino a tarda sera. E poipomeridiani alla scoperta del centro storico,e bolle dorate disegnate sui marciapiedi, concerti gratuiti, degustazioni e balli.Vicenza si tinge d'oro.- in occasione dell'inaugurazione, in Fiera, del salone internazionale- ilfarà le ore piccole con una serie di iniziative destinate a vicentini, turisti, espositori e buyer. Vioff, ovvero “Vicenza oro fuori fiera”, nato da un'idea di Comune, Ieg-Italian exhibition group e associazioni di categoria, si annuncia comeQuella di sabato sarà una sorta di notte bianca che si concluderàin piazza dei Signori, dovesi coloreranno grazie a uno spettacolo di videomapping. Oltre 100 negozi allestiranno mini vetrine per promuovere i propri articoli, mentre ine csi potranno assaggiare prodotti del territorio e pesce.Alsotto la basilica, sarà infine visitabile la mostra dedicata a corone e tiare. «La manifestazione non sarà estemporanea, ma continuativa - promette il sindaco- Verrà organizzata per ogni salone». Informazioni su bit.ly/VIOFFGoldenTasteEdition e bit.ly/Fb_VIOFFGoldenTasteEdition.