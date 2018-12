Stop del sindaco Casarotto ai botti di San Silvestro: «Usate i giochi di luce»

di Vittorino Bernardi

THIENE - A pochi giorni dallail sindaco Giovanni Casarotto rivolge un invito alla cittadinanza, ispirato al buon senso e al rispetto della sicurezza propria e altrui. «Nell’imminenza delle festività di fine anno - le parole del primo cittadino -, nel mentre rinnovo a tutti iper un sereno Anno Nuovo, mi corre l’obbligo di sensibilizzare la cittadinanza a un uso consapevole dei cosiddetti “articoli pirotecnici”. In particolare invito a non utilizzare i “botti”, privilegiando piuttosto l’impiego di prodotti meno invasivi e pericolosi, come quelli che valorizzano i giochi di luce e producono effetti scenici gradevoli e meno dirompenti». Prosegue così Casarotto. «, che proprio per loro natura e caratteristiche del prodotto, quando usati con tutta la cautela e gli accorgimenti necessari a prevenire rischi per la, determinano comunque sempre disturbo se non anche turbamento alla quiete e alla tranquillità delle persone. Peraltro, sono a tutti note le alterazioni che tali prodotti producono nel comportamento degli, non solo di quelli domestici, con possibili riflessi sul loro stato di salute., pertanto, anche alla luce delle statistiche che ogni anno rilevano un numero impressionante di incidenti, di utilizzare i “botti”».