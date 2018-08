No Pfas, sit in di 4 giorni davanti alla Procura con famiglie e bambini

Sono attese più di 100 persone al sit-in di protesta che sarà organizzato dal Movimento No Pfas da venerdì 24 a martedì 28 agosto nel piazzale di fronte all'ingresso della Procura di Vicenza, nel tribunale di Borgo Berga. I componenti del comitato, di cui fanno parte anche le associazioni ambientalistiche, hanno annunciato che si alterneranno all'interno di una tenda per mantenere il simbolico presidio giorno e notte. Il comitato ha già ottenuto per questo le autorizzazioni da parte di amministratori locali e forze dell'ordine.



Secondo quanto dichiarato dagli stessi organizzatori, sono previste tre turnazioni ogni 24 ore (mattina, pomeriggio e notte); una parte dei manifestanti saranno presenti con le famiglie, bimbi compresi. Con questa iniziativa il 'Movimento No Pfas' intende protestare contro le istituzioni, «chiamate a garantire - spiegano - la sicurezza dell'acqua e dell'ambiente nelle zone dichiarate contaminate».

