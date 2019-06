Schianto in scooter, promessa del ciclismo di 15 anni muore dopo due giorni di agonia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COLCERESA -non ce l'ha fatta: il 15enne, promessa del ciclismo, è spirato giovedì 6 giugno dopo due giorni dall'incidente avvenuto martedì a Colceresa. Sono state avviate le pratiche per l’espianto degli organi.Lo scontro tra lo scooter Aprili a del quindicelle e una Subaru Impreza è avvenuto martedì, poco dopo le 14. Il ragazzo stava tornando a casa da scuola, in via Roma lo schianto. Il giovane è rovinato a terra, le sue condizioni sono subito apparse disperate.