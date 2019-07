Piccolo di 15 giorni nato con parto cesareo muore in ospedale

SCHIO - Si è spento a 15 giorni di vita, nonostante gli sforzi dei sanitari: è morto il piccolo di una coppia residente a Schio che era nato all'ospedale di Santorso lo scorso 22 giugno. Il neonato è morto al San Bortolo di Vicenza, dove era stato trasferito - come riporta il Giornale di Vicenza - in seguito alla necessità di avere una ventilazione particolare per respirare.



Il bambino era venuto alla luce con un parto cesareo, effettuato a 36 settimane dopo una diagnosi di pre-eclampsia alla madre.

